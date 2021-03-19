Ik ben erg tevreden met deze borstkolf. Maakt niet zo veel geluid als ik had verwacht, ziet er mooi uit, is makkelijk in gebruik (al een beetje onhandig om knopjes te bedienen als je twee kolfen vast hebt aan je borst dus je wilt wel daar een oplossing voor vinden), en als laatste is de tas ook netjes. De kolf werkt goed en doet geen pijn - dat is het belangrijkste!