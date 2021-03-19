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  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
  • Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.

Niet meer leverbaar

Philips AventElektrische borstkolf

SCF397/11

4.4
| (231) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.
Ontdek een volledig nieuwe manier van kolven met een Philips Avent elektrische borstkolf. De perfecte balans tussen zuigkracht en tepelstimulatie, geïnspireerd door het drinkritme van uw baby. Het zachte kussen past zich aan de grootte en vorm van uw tepel aan. Zie hieronder meer informatie.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Natural Motion-technologie voor sneller kolven*

Geïnspireerd door baby's. Effectief voor mama's.

  • Dubbel

  • Gebruik met snoer

Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

Natural Motion-technologie voor snelle melkafgifte*

Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).*

Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)

Een zacht en adaptief siliconen kussen (één maat)

Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

231

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

19/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

Makkelijk

Makkelijk te reinigen en makkelijk in gebruik. Zeker om aan te raden. Heeft wel een vervelend geluid, maar dat hoort er bij.

Voordelen

Makkelijk te reinigen, makkelijk te gebruiken, niet te zwaar

Nadelen

Kabelbreuk adapter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

04/01/2021

België

België

Degelijk en compact

Het toestel is compact, het geluid dat het maakt is matig. Het is handig dag de settings bewaard blijven. Voelt comfortabel aan dankzij de verschillende mogelijke standen. De onderdelen zijn makkelijk af te wassen. Past rechtstreeks op de Avent zuigflessen en via de bijgeleverde verbindings stukken op de Avent bewaar potjes.

Voordelen

Compact; bewaart settings

Nadelen

Geen handen vrij wanneer je beide kanten tegelijk gebruikt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF397/11 Elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF397/11 Elektrische borstkolf

13/02/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijne kolf

Super Fijne borstkolf. Echt een die helpt om snel te kolven. Lang snoer dus handig

Voordelen

Past goed

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

  4. Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)

  5. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011