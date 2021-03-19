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Niet meer leverbaar
Dubbel
Gebruik met snoer
Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).*
Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).
Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.
4.4
van 5
231
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Latife
19/03/2021
België
Geverifieerde koper
Makkelijk
Makkelijk te reinigen en makkelijk in gebruik. Zeker om aan te raden. Heeft wel een vervelend geluid, maar dat hoort er bij.
Voordelen
Makkelijk te reinigen, makkelijk te gebruiken, niet te zwaar
Nadelen
Kabelbreuk adapter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Nata_
04/01/2021
België
Degelijk en compact
Het toestel is compact, het geluid dat het maakt is matig. Het is handig dag de settings bewaard blijven. Voelt comfortabel aan dankzij de verschillende mogelijke standen. De onderdelen zijn makkelijk af te wassen. Past rechtstreeks op de Avent zuigflessen en via de bijgeleverde verbindings stukken op de Avent bewaar potjes.
Voordelen
Compact; bewaart settings
Nadelen
Geen handen vrij wanneer je beide kanten tegelijk gebruikt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF397/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF397/11 Elektrische borstkolf
Tahaly
13/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijne kolf
Super Fijne borstkolf. Echt een die helpt om snel te kolven. Lang snoer dus handig
Voordelen
Past goed
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).
Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011