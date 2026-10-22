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CP9914
Creëert het vacuüm dat nodig is voor het kolven
Dit siliconen membraan creëert het vacuüm dat nodig is voor het afkolven van moedermelk. Voor gebruik met elektrische borstkolven.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCD340/31
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF391/11
SCF394/11
Borstkolven
Wit
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.