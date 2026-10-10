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Nieuw
Philips ondersteuning
S793/06
Nieuw
Welk scheerapparaat van Philips is het beste voor snel scheren onderweg?
Zijn compacte Philips-scheerapparaten geschikt voor op reis en hoe lang gaat de batterij mee?
Zijn Philips-scheerapparaten waterdicht, wasbaar of douchebestendig?
Hoe verhouden elektrische scheerapparaten van Philips zich tot handmatige scheermessen, baardtrimmers en andere hulpmiddelen voor ontharing?
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Hoe vind ik mijn model scheerapparaat en compatibele vervangingsonderdelen?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Roterende Philips-scheerapparaten versus scheerbladen: welke optie is het best geschikt voor mijn scheerbeurt?
Kan ik een glad scheerresultaat krijgen zonder irritatie met een Philips-scheerapparaat?
Hoe presteren Philips-scheerapparaten bij dik of stug baardhaar?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product