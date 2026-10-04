Ik ben erg tevreden over de Philips Compact Shaver 700 S791/06. Wat mij direct opvalt, is het compacte en stijlvolle ontwerp. Het scheerapparaat ligt prettig in de hand en neemt weinig ruimte in, waardoor het ideaal is om mee te nemen op vakantie of een weekendje weg. Het scheerresultaat is mooi glad en de scheerhoofden volgen de contouren van het gezicht goed. Fijn is ook dat je zowel droog als nat kunt scheren. Het apparaat werkt bovendien lekker stil en is na gebruik eenvoudig schoon te maken. Een groot pluspunt vind ik de snelle oplaadfunctie. Even kort opladen en je kunt alweer een scheerbeurt doen. Ook de meegeleverde beschermhoes is erg handig om het scheerapparaat netjes en veilig mee te nemen. De touchbediening is in het begin wel even wennen. Een gewone aan/uit-knop zou voor mij iets praktischer zijn geweest. Al met al vind ik de Philips Compact Shaver 700 S791/06 een fijn, compact en gebruiksvriendelijk scheerapparaat dat vooral ideaal is voor dagelijks gebruik en onderweg. Een aanrader voor wie een goed scheerresultaat wil zonder een groot en zwaar apparaat mee te hoeven nemen.