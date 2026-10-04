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Nieuw
Krachtig, glad scheren
De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.
Lift & Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
4D Flexibele scheerhoofden
Krachtige magnetische motor
Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.
Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.
De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.
Prijzen
4.2
van 5
66
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Schouten92
04/10/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Super compact en stil scheerapparaat!
Dit scheerapparaat levert een super prestatie en dat is extra indrukwekkend als je bedenkt hoe compact hij is. Ook is dit het meest stille scheerapparaat wat ik tot nu toe gehad heb. Het design is erg modern en gemakkelijk schoon te houden. Een echte aanrader voor de dagelijkse scheerder!
Voordelen
Stil en compact
Nadelen
Klein scheeroppervlak (deze heeft 2 scheerpunten en mijn vorige 3)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-28
Q. Bakker
02/10/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn compact en ideaal voor op reis
Het scheerapparaat is klein van stuk en scheert zoals je dat van een Philips product verwacht: gewoon goed. Ook met 2 i.p.v. 3 scheerkoppen. Hij is erg compact en is dus erg gemakkelijk mee te nemen op reis. Dat is ook waarvoor ik hem ga gebruiken. Hij ligt wat minder fijn in de hand dat de grotere scheerapparaten, maar voor af en toe is dat niet erg. Het voordeel van de compactheid weegt op reis zwaarder.
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-18
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-18
JustinC
01/10/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn scheerapparaat voor onderweg!
Na enkele weken gebruik ben ik erg tevreden over de Philips Compact Shaver 700 S791/06. Het apparaat doet precies wat je verwacht van een reisvriendelijk scheerapparaat: compact, gebruiksvriendelijk en verrassend krachtig. Wat direct opvalt is het slimme en stijlvolle ontwerp. Door het compacte formaat past hij moeiteloos in een toilettas of handbagage. De aan/uit-slider werkt prettig en het meegeleverde beschermhoesje met magnetische sluiting geeft een premium gevoel en maakt het vervoeren eenvoudig. Een ander groot pluspunt is hoe stil het apparaat werkt. Tijdens het scheren produceert het nauwelijks geluid, wat prettig is, zeker wanneer je vroeg in de ochtend of in een gedeelde ruimte scheert. Daarnaast is de shaver eenvoudig schoon te maken en gaat de accu lang mee, waardoor opladen niet vaak nodig is. Het enige echte minpunt vind ik het opladen. Hiervoor ben je afhankelijk van de meegeleverde specifieke lader. Een USB-C aansluiting zou handiger zijn geweest, omdat je dan niet altijd een extra oplader hoeft mee te nemen op reis.
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-27
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Datum gebruik 2026-09-27
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
bij een dagelijkse scheerbeurt van 2,5 minuut