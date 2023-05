Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

De Philips EcoPro40 biedt krachtig en helder licht, heeft een antisliphandgreep, is lichtgewicht en veelzijdig. Dit is een uitstekende werklamp voor dagelijks gebruik. De lamp heeft ook een handige spotlamp waarmee u zelfs in smalle, donkere hoekjes licht hebt. Bekijk alle voordelen