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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
QT4015/16
Niet meer leverbaar
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?
Hoe kan ik mijn baard trimmen met mijn Philips-product?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-groomer, -trimmer en -tondeuse vinden?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe kan ik een opzetstuk van mijn Philips-trimmer bevestigen/verwijderen?
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van de Philips-groomer
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
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