Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig

Uw Philips-trimmer wordt mogelijk geleverd met verschillende opzetstukken voor uw haar en baard. Het is belangrijk het juiste opzetstuk voor het betreffende gebied te gebruiken.



Gezichtshaar is meestal stugger dan hoofdhaar. Daarom is het baardopzetstuk alleen ontworpen voor en getest op baarden.



Het knipelement en de trimkam van een baardtrimmer zijn doorgaans kleiner dan bij een tondeuse. Met dit apparaat kunt u gemakkelijk kleinere gebieden bereiken, zoals onder uw neus. De bredere trimkammen en knipelementen zijn daarentegen ontworpen om haar te knippen.



Zorg er daarom voor dat u het juiste opzetstuk gebruikt voor een gelijkmatige trimbeurt.