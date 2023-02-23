Afhankelijk van uw model kunnen Philips-neustrimmers ook worden geleverd met wenkbrauw- en detailkammen.

De kammen zijn verkrijgbaar in de volgende lengtes en ontwerpen:

Wenkbrauwkammen

Wenkbrauwkam S = resterende haarlengte 3 mm of 0,12”

Wenkbrauwkam L = resterende haarlengte 5 mm of 0,19”

Schuif de wenkbrauwkam op het trimhoofd (afbeelding 1). Zorg ervoor dat de kam in de groeven aan beide zijden van het hoofd schuift.

Detailkammen

Detailkam M = resterende haarlengte 3 mm of 0,12”

Detailkam L = resterende haarlengte 5 mm of 0,19”

Schuif de detailkam op de voorkant van het trimhoofd en duw de achterkant omlaag tot u een klik hoort (afbeelding 2).