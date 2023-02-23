Hoe kan ik een opzetstuk van mijn Philips-trimmer bevestigen/verwijderen?
Gepubliceerd op 23 februari 2023
Uw Philips-groomers, -tondeuses en -baardtrimmers worden mogelijk geleverd met een groot aantal verschillende hulpstukken. Hier leest u hoe u deze hulpstukken kunt vervangen en gebruiken.
Het knipelement is het hoofdunit van uw Philips-groomer. De trimmer heeft korte, scherpe randen waarmee u snel en netjes kunt trimmen.
Om het knipelement van het handvat van uw groomer te verwijderen, controleert u of er een ontgrendelknop op de body van uw groomer zit. Zo ja, druk dan op de knop om het eraf te halen.
Als de groomer geen ontgrendelknop heeft, plaatst u een vinger onder de tanden van het knipelement en trekt u omhoog om het te verwijderen. Als u het knipelement opnieuw wilt bevestigen, zorg er dan voor dat het goed is uitgelijnd en plaats het onderste deel in de behuizing van de groomer. Duw het onderdeel met de tanden vervolgens langzaam naar voren tot u een klik hoort. Forceer het hulpstuk niet, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
Als u problemen ondervindt bij het bevestigen, controleer dan of er iets vastzit in het handvat en probeer het schoon te maken met een klein borsteltje of een wattenstaafje.
Sommige knipelementen hebben lange poten aan de zijkant. Als u dit soort hulpstukken wilt verwijderen, houdt u deze aan beide zijden vast en trekt u ze van het apparaat. Als u ze weer wilt bevestigen, duwt u ze terug in de sleuf tot u een klik hoort.
Om de trimkam van het knipelement te verwijderen, drukt u voorzichtig de achterzijde van het apparaat af en schuift u de kam vervolgens uit het knipelement. Druk of trek niet aan de tanden. Als u een kam op een knipelement wilt bevestigen, plaatst u het voorste deel van de kam (de tanden van de kam) op de tanden van het knipelement. Duw vervolgens het midden van het kapje omlaag met uw vingers of de palm van uw hand.
Bekijk onderstaande video om te zien hoe u onze nieuwste Philips-baardtrimmer Prestige met unieke ingebouwde trimkam en opzetkammen gebruikt. Houd er rekening mee dat de functies op het scheerapparaat variëren afhankelijk van het modeltype.
Schuif het voorste deel van de kam (de tanden van de kam) op de tanden van het knipelement, net als bij een opzetbare kam. Druk het uitsteeksel aan de onderkant van de kam omlaag tot het vastklikt. Zodra de kam is bevestigd, kunt u de gewenste lengte voor het trimmen instellen. Elk getal op de knop geeft de resterende haarlengte in millimeters weer na het trimmen van uw baard of haar.
Om de kam van het knipelement te verwijderen, duwt u de voet van de kam voorzichtig van het apparaat en schuift u deze van het knipelement.
Trimkammen kunnen boven op het knipelement van uw Philips-groomer worden geplaatst. U kunt deze gebruiken om het haar op uw hoofd te knippen of om uw baard tot een bepaalde lengte te trimmen.
U kunt deze typen trimkammen eenvoudig verwijderen. Trek ze gewoon van het handvat van uw groomer af. Als u de kam wilt bevestigen, schuift u deze voorzichtig naar beneden over het knipelement, zodat de poten in de daarvoor bestemde sleuven aan de zijkant passen.
De trimkam van de Philips-tondeuse voor kinderen kan op een andere manier worden vervangen. U moet de kam van de ene kant naar achteren duwen totdat deze volledig loskomt.
Als u deze kam wilt bevestigen, zorg er dan voor dat de zijde met de gewenste haarlengte naar boven wijst. Plaats eerste de ene kant van de kam in het handvat van de trimmer. Plaats vervolgens de andere kant ook en druk tot u een klik hoort.
Sommige Philips-groomers worden geleverd met een scheerblad, dat kan worden gebruikt om comfortabel uw lichaamshaar te scheren. Voordat u een Philips-product met een scheerblad gebruikt, is het verstandig om te controleren of het scheerblad nog intact is.
Om het scheerblad te verwijderen, trekt u het van het scheerhoofd. Houd het scheerblad aan de zijkanten vast, omdat het middelste deel zeer scherp kan zijn. Bevestig het scheerblad door het weer op het scheerhoofd te klikken tot u een klik hoort.
Berg uw product veilig op en bescherm het scheerblad tegen externe druk of stoten door een kap of kam te bevestigen om slijtage van het scheerblad tegen te gaan. Vervang het scheerblad onmiddellijk wanneer het beschadigd is. Dit kan via onze webshop of uw plaatselijke klantenservice.
Philips-bodygroomers worden geleverd met een kam die speciaal is ontworpen voor gebruik op uw lichaam. Om de kam te verwijderen, trekt u het achterste deel voorzichtig van het apparaat en verwijdert u het van de scheerunit of duwt u het omhoog van de scheerunit af.
Als u deze kam wilt bevestigen, klikt u hem op het scheerblad.
Houd er rekening mee dat de hulpstukken kunnen verschillen afhankelijk van het model trimmer of de tondeuse die u gebruikt. Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies of neem contact met ons op.
Philips-MultiGroomers die worden geleverd met een roterend neustrimmerhulpstuk kunnen ook eenvoudig worden verwijderd en bevestigd.
Om het neustrimmerhulpstuk te verwijderen, plaatst u uw vinger op de achterkant van het hulpstuk en duwt u het omhoog van het handvat. Trimmers of hulpstukken met een uitwerplogo geven aan waar u op moet duwen om het hulpstuk te verwijderen.
Om het neustrimmerhulpstuk te bevestigen, plaatst u het nokje van het hulpstuk in de geleidesleuf aan de voorzijde en duwt u de achterkant van het hulpstuk op het product ('klik').
Philips-neustrimmers worden geleverd met een neustrimhoofd en soms ook met een detailtrimhoofd dat ook eenvoudig kan worden verwijderd en bevestigd.
Om het neus- of het detailtrimhoofd te verwijderen, pakt u het handvat van uw apparaat stevig vast, houdt u het hulpstuk vast en draait u het linksom tot de driehoeksindicaties "^" op het handvat en het hoofd zijn uitgelijnd. Vervolgens trekt u het opzetstuk er zo af.
Om het neus- of het detailtrimhoofd te bevestigen, plaatst u dit op het handvat, zodat de driehoeksindicaties"^" zijn uitgelijnd. Draai de knop vervolgens rechtsom totdat de indicatordriehoek "^" en de indicatorlijn "|" op de behuizing en het hulpstuk zijn uitgelijnd en het hulpstuk is bevestigd.
Afhankelijk van uw model kunnen Philips-neustrimmers ook worden geleverd met wenkbrauw- en detailkammen. De kammen zijn verkrijgbaar in de volgende lengtes en ontwerpen:
Wenkbrauwkammen Wenkbrauwkam S = resterende haarlengte 3 mm of 0,12” Wenkbrauwkam L = resterende haarlengte 5 mm of 0,19”
Schuif de wenkbrauwkam op het trimhoofd (afbeelding 1). Zorg ervoor dat de kam in de groeven aan beide zijden van het hoofd schuift.
Detailkammen Detailkam M = resterende haarlengte 3 mm of 0,12” Detailkam L = resterende haarlengte 5 mm of 0,19”
Schuif de detailkam op de voorkant van het trimhoofd en duw de achterkant omlaag tot u een klik hoort (afbeelding 2).