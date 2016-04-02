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Arrêté
QT4015/16
Une barbe de 3 jours impeccable, en toute simplicité
Créez la barbe qui vous convient grâce à cette tondeuse à barbe et barbe de 3 jours. Précision de 0,5 mm jusqu'à 10 mm.
Pas de 0,5 mm
Lames haute technologie en titane
90 min d'autonomie pour 1h de charge
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
3.5
sur 6
85
Avis
Chaos101
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"
Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Avantages
God batteri
Contre
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Date d'utilisation 2021-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Date d'utilisation 2021-02-11
marcocossi
12/04/2018
Italia
ottimo rifinitore a buon prezzo
piccolo, leggero e facilmente impugnabile. adatto soprattutto per chi come me deve rifinire solo il pizzetto e tiene la barba piuttosto corta
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba