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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000(Stoppel)baardtrimmer

QT4015/16

3.5

| (85) Reviews & awards

Moeiteloos de perfecte driedaagse stoppelbaard

Style uw baard zoals u wilt met deze stoppelbaard- en baardtrimmer. Precisie van 0,5 mm tot 10 mm.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De handigste manier om uw stoppelbaard te verzorgen

Moeiteloos de perfecte driedaagse stoppelbaard

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Geavanceerde titaniummesjes

  • 1 uur laden/90 min. draadloos gebruik

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm - 10 mm

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm - 10 mm

Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een driedaagse baard van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Superieure knipresultaten met mesjes met titaniumlaag

Superieure knipresultaten met mesjes met titaniumlaag

Geavanceerde titaniummesjes voor superieure knipresultaten en langdurige scherpte

Precisie van 0,5 mm

Precisie van 0,5 mm

Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van net 0,5 mm lang.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.5

van 5

85

Reviews & awards

12/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Product plenty of juice

This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

08/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Amazing trimmer

I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

08/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

EASY TO USE

got it as a gift for my husband. he is very happy.. its very easy to use..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 