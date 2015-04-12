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Niet meer leverbaar
QT4015/16
Moeiteloos de perfecte driedaagse stoppelbaard
Style uw baard zoals u wilt met deze stoppelbaard- en baardtrimmer. Precisie van 0,5 mm tot 10 mm.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Geavanceerde titaniummesjes
1 uur laden/90 min. draadloos gebruik
Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een driedaagse baard van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.
Geavanceerde titaniummesjes voor superieure knipresultaten en langdurige scherpte
Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van net 0,5 mm lang.
3.5
van 5
85
Reviews & awards
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Kikx143
08/12/2014
United Kingdom
Amazing trimmer
I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
shan007
08/11/2014
United Kingdom
EASY TO USE
got it as a gift for my husband. he is very happy.. its very easy to use..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
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