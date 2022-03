Geniet op volledig scherm van games voor twee spelers

In 2D-games voor twee spelers ziet iedere speler zijn of haar acties meestal op de helft van het scherm. Met deze 3D-bril ziet iedere speler alleen zijn of haar eigen acties op het volledige scherm. Speel nu met zijn tweeën op dezelfde TV en ga maximaal op in de spanning. Bekijk alle voordelen