Full HD 3D TV voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga in uw eigen huiskamer volledig op in 3D-films met de deze Full HD TV die geschikt is voor 3D. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generaties snel wisselende displays met levensechte diepte en een realistisch beeld in volledige 1080 x 1920 HD-resolutie. Populaire 3D-films op Blu-ray en toekomstige 3D-uitzendingen bieden een breed aanbod van hoge kwaliteit. Met uw TV bent u klaar voor de Full HD 3D-ervaring met de 3D-compatibele Blu-ray-speler of HD-ontvanger. Voeg zoveel 3D-brillen toe als u wilt (uitbreidingsset PTA03) als u met het hele gezin wilt genieten.