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PerfectCare 7000-serie Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PerfectCare 7000-serieStrijkijzer met stoomgenerator

PSG7024/20

PerfectCare 7000-serie Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

EDC UKCA - English (US)

  • PDF bestand, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN

  • PDF bestand, 3.5 MB
  • 13 March 2026

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