Slimme zoomknop voor eenvoudige bediening

De ergonomische slimme zoomknop is ontworpen in samenwerking met monteurs en stelt u in staat uw licht eenvoudig aan te passen van brede schijnwerper tot gerichte helderheid, zelfs met uw handschoenen aan. De draaibare slimme zoomknop bevindt zich aan de zijkant van de lamp en is altijd binnen handbereik, zodat u de lamp niet uit de bevestigde positie hoeft te verdraaien. Het slimme ontwerp van de lamp onthoudt uw laatste instelling en start direct opnieuw op de gewenste intensiteit.