Telescopische, uitschuifbare steun

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap is uitgerust met twee geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven en 360° kunnen worden gedraaid. De haken hebben bredere openingen en zijn bekleed met zacht rubber voor eenvoudige bevestiging aan de motorkap zonder krassen op de lak. Onze Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap heeft een steun van 1,10 tot 2,08 meter en kan op verschillende plaatsen worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen moet kijken, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.