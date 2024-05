Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H11-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*