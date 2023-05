Voel u zeker met een lamp die bijna onbreekbaar is

De Philips PJH10 is een volledig rubberen werklamp die een comfortabele en stevige grip biedt. Desondanks weten we dat gereedschappen gemakkelijk kunnen vallen. Met een IK09-schokbestendigheidswaarde (wat vijf keer meer is dan de IK07-waarde van vergelijkbare producten) kunt u uw werklamp met een gerust hart gebruiken. In schokbestendigheidstests is de lamp in totaal 25 keer op de zes kanten vanaf een hoogte van 1,5 meter (ongeveer schouderhoogte) gevallen. Terwijl de robuuste PJH10 dit gemakkelijk overleeft, zouden de meeste standaardlampen vrijwel zeker kapot zijn geweest.