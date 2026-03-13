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PerfectCare Elite Strijkijzer met stoomgenerator
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GC9650/80
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Consumer Care Book Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)
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Overige problemen (1)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Ik kan niet op de DECALC-indicator op mijn Philips-strijkijzer drukken
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PC Elite Steam generatorAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
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