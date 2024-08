Smal en ruimtebesparend ontwerp

Een minimalistisch en blikvangend ontwerp dat moeiteloos bij elk meubilair past. Het smal en ruimtebesparend ontwerp maakt het perfect voor gebruik in slaapkamers, kantoren, keukens, en andere gebieden waar weinig ruimte is. Plaats uw torenventilator in de hoek of tegen een muur zodat hij niet in de weg staat.