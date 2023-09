Verwijdert schadelijke gassen zoals formaldehyde, NH3, H2S & TVOC

Het filtratiesysteem, dat is uitgebreid met een speciaal behandelde actieve koolstoflaag, breekt formaldehyde binnen 0,1 seconde snel af in onschadelijke stoffen. Het verwijdert 99% van de formaldehyde met een hoge FCADR van 335m3/u (6), wat 10 keer beter is dan onbehandelde oplossingen. Het verwijdert ook effectief schadelijke gassen zoals ammoniak (NH3), waterstofsulfide (H2S) en TVOC, die verantwoordelijk zijn voor onaangename geuren zoals de geur van huisdieren, toiletten en mensen.