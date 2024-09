Schone lucht en de ideale luchtvochtigheid binnen enkele minuten

Bestrijd verontreinigende stoffen en droge lucht met ons 2-in-1-apparaat. Houd de lucht binnenhuis schoon, veilig en op de door uw gewenste luchtvochtigheid. Dankzij het elegante design, de bediening via een slimme app en de hygiënische luchtbevochtiging is het apparaat uitermate geschikt voor babykamers of mensen met gevoelige luchtwegen.