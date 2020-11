Gelijkmatige lichtverdeling voor betere zichtbaarheid

Het Philips LED-buitenverlichtingsassortiment is ontworpen voor een slimmere lichtverdeling die ervoor zorgt dat de buitensignaleringsverlichting wordt geprojecteerd waar u het nodig hebt (of het nu is voor keren, stoppen of richting aangeven). Dankzij de brede hoek en gelijkmatige verspreiding van het licht kunt u niet alleen meer van de weg zien, andere weggebruikers zien ook meer van u.