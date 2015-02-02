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Niet meer leverbaar

X-tremeVision LEDsignaallamp auto

12764X2

1
| (1) Beoordeling
Helder en stijlvol
Voor veilig rijden anno nu kiest u voortaan de heldere amberkleurige Philips X-tremeUltinon LED-knipperlichten [~PY21W]. Ze zijn krachtig, nauwkeurig en zien er goed uit. Zo wordt u beter gezien en kunt u veilig rijden in stijl. Deze uitvoering wordt geleverd met een ontstoringskabel.
Bekijk alle voordelen

Krachtige, duurzame, levendige LED-signalering

Helder en stijlvol

  • LED-AMB [~PY21W] + CANbus

  • Aantal lampen: 2

  • 12 V, intens oranje

  • Geavanceerd autosysteem

Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor een helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruitrij- en parkeerlichten. Met intensere kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.

Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.

Intens oranje richtingaanwijzers om beter gezien te worden

De LED-richtingaanwijzers van Philips hebben een levendige oranje kleur die het voor andere verkeersgebruikers duidelijk maakt wat u van plan bent. Dankzij het intens oranje licht zijn u en de mensen om u heen veiliger.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
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2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.