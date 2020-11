Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent

Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision G-force is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige - lamp.