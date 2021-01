Senseo koffiezetapparaten: voor heerlijke koffie | Philips

SENSEO®-koffiepadmachines geven u met één druk op de knop heerlijke koffie. Onze SENSEO®-koffiemachines zijn verkrijgbaar in vele designs en kleuren, zodat er altijd wel een is die bij u past. Onze koffieselecties bezorgen uw zintuigen elke dag weer een nieuw avontuur. Verkrijgbaar in Cappuccino, Caffè Latte of Iced Coffee, bereid met de Latte Duo direct vanuit het melkpak of met de losse Milk Twister-melkopschuimer. SENSEO® is duurzaam omdat onze koffiepads - die 50 koffiebonen per stuk bevatten - exclusief worden gemaakt van kwaliteitsbonen met het UTZ-keurmerk. Onze koffiepadmachines worden daarnaast gemaakt van gerecycled plastic en ons verpakkingsmateriaal wordt gemaakt van gerecycled papier.