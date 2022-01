Het is belangrijk om uw SENSEO® Select regelmatig te ontkalken voor een geweldige koffiesmaak en -temperatuur. Als het CALC-lampje brandt, is het tijd om uw SENSEO® Select te ontkalken. Bekijk onze instructievideo of de onderstaande stappen voor het ontkalken van uw SENSEO® Select.



De ontkalkingsprocedure bestaat uit 4 cycli. Volg de onderstaande stappen om de ontkalkingsprocedure uit te voeren.