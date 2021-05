Een gladgeschoren look kan lastig zijn, vooral voor mannen met een gevoelige huid die snel last krijgen van roodheid, een branderig gevoel of ingegroeide haren. Maar een goede gladde scheerbeurt met de Series 7000 hoeft zeker niet tot huidirritatie te leiden.



Wat betekent gladgeschoren?

Een gladde scheerbeurt betekent geen baard en geen stoppels, voor een gezicht dat voor zichzelf spreekt. Bent u er klaar voor? Zo behaalt u in een paar minuten het beste scheerresultaat.

Nat of droog?

Droog scheren met een scheerapparaat is beter voor de huid en leidt minder snel tot wondjes. Nat scheren voelt lekker fris en zorgt voor een glad resultaat, mits u scheerschuim gebruikt. Het kan in het begin best lastig zijn om te bepalen wat het beste is, zeker als u een gevoelige huid hebt. Daar helpen we u graag bij.



Scheeradvies

Het persoonlijke scheerplan in de GroomTribe-app biedt advies op maat over de beste manier van scheren. Dankzij de realtime feedback kunt u direct uw manier van scheren verbeteren. En door uw scheerbeurten te synchroniseren, kan de app uw scheergegevens over een langere tijd gebruiken om uw persoonlijke advies aan te passen.



Stap 1: blijf koel

U kunt het beste eerst uw gezicht wassen zodat het lekker schoon is voordat u begint met scheren. Maar neem geen hete douche voordat u zich gaat scheren, want dat maakt de huid warm, opgezet en zweterig, waardoor scheren lastiger wordt. Zorg ervoor dat uw huid droog is voordat u verdergaat met de volgende stap.

Stap 2: wees grondig, maar niet hard



De Series 7000 is geschikt voor baardgroei van maximaal drie dagen. Als uw gezichtshaar langer is, trimt u het eerst. Voor nat scheren (waaronder in de douche) met een glad resultaat, brengt u wat scheergel of -schuim aan en begint u in draaiende bewegingen met scheren.



Scheer eerst met de groeirichting van uw haar mee. Scheer daarna tegen de groeirichting in als u een gladder resultaat wilt. Als uw huid erg gevoelig is, kunt u het beste alleen met de groeirichting mee scheren.



Trek uw huid voorzichtig strak (maar niet te strak) met uw vrije hand. U hoeft niet hard te drukken voor een glad resultaat, dus probeer het scheerapparaat niet te hard tegen de huid te drukken.



Het scheerapparaat bepaalt de dichtheid van uw gezichtshaar en past automatisch het vermogen aan, zodat zones met meer baardgroei efficiënter worden geschoren. Zo hoeft u niet meerdere keren dezelfde stukken te scheren, wat de kans op huidirritatie verkleint.



Als u nat scheert, spoel het scheerhoofd dan elke tien tot vijftien seconden af om ophoping van schuim of gel tegen te gaan en hinderlijke dode huidcellen, haren en vuildeeltjes weg te spoelen.



Stap 3: verzorg uw huid

En nu de verzorging na uw scheerbeurt. Spoel uw gezicht af met warm water, dep de huid droog en breng vervolgens indien gewenst wat aftershave of vochtinbrengende crème aan. Spoel de natte scheerkop af en laat deze drogen.



Dat is alles. Als u deze stappen volgt, kunt u met een gladgeschoren gezicht aan de dag beginnen. En op dagen waarop u wat anders wilt, kunt u natuurlijk altijd voor een stoppelbaard gaan.



Hebt u nog geen persoonlijk scheerplan?

Krijg dynamisch advies over het oplossen van uw huidproblemen, zoals roodheid, een branderige huid of ingegroeide haren. De bijbehorende app, die samen met dermatologen is ontwikkeld, houdt scheerbeurt voor scheerbeurt uw techniek en de vooruitgang van uw huid bij.



Download en verbind de GroomTribe-app voor iOS en Android om aan de slag te gaan.

Download de app in de App Store

Download de app bij Google Play