De eerste schopjes

Veranderingen in de bewegingen van je baby, of hij of zij nu drukker is of juist rustiger, dien je altijd meteen door te geven aan je zorgverlener. Wacht hierbij niet tot je volgende afspraak.



Door je zorgen te bespreken, kun je geruststellende adviezen krijgen.



Misschien word je gevraagd om even langs te komen ter controle. Dit is heel normaal. Je arts zal naar het hartje van je kindje luisteren en er wordt misschien ook een echo gemaakt om de ligging van je baby te controleren. Meestal is alles dik in orde, maar het kan nooit kwaad om er even naar te laten kijken.

Geschreven door Team Health & Parenting