Tijdens de feestdagen of tijdens de lunch kan je Airfryer je helpen de lekkerste lunch of voorgerechten te maken. De bakplaat kan je namelijk gebruiken om een écht koninginnenhapje te maken. Zowel het pasteibakje als de ragout zijn gemakkelijk in de Airfryer te bereiden.

Porties 6, Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

400 gram kipdijvlees

1 ui

1 lepel olie

200 gram champignons

½ l kippenbouillon

9 plakjes bladerdeeg 1 bakje tuinkers

1 teentje knoflook

1½ dl magere room

Peper en zout

Roux bindmiddel blank of maizena

1 ei geklopt

Bereiding