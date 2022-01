Kunt u het heerlijke aroma van koffiebonen en de geur van versgemalen koffie niet weerstaan? Bekijk dan eens onze koffiezetapparaten met een ingebouwd, 100% keramisch maalmechanisme. De door u geselecteerde koffiebonen worden met één druk op de knop met zorg gemalen en bereid. Dankzij het gepatenteerde AquaClean-waterfilter hebt u altijd helder en zuiver water en hoeft u het koffiezetapparaat pas te ontkalken na 5000 kopjes*.

Door het gefilterde water hebt u ook gegarandeerd de beste smaak. Of u nu fijngemalen bonen nodig hebt voor een sterke espresso of wat grover gemalen bonen voor een aromatisch kopje koffie, met de volautomatische espressomachines van Philips en Saeco is het bij elk kopje weer genieten.



*Als het filter acht keer is vervangen. Vervangingsinterval is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en het aantal keren dat het apparaat is gespoeld en schoongemaakt.