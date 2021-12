Het is niet altijd gemakkelijk om glutenvrije verse pasta in de winkel te vinden. Dus als het je favoriete pasta is – of als je dieetbeperkingen hebt – is het zeker de moeite waard om te weten hoe je zelf glutenvrije pasta maakt. Bovendien smaakt zelfgemaakte pasta altijd net iets specialer. Dit glutenvrijepastarecept kan zowel met de hand worden gemaakt als met een machine die het zware werk voor je doet! Net als bij traditionele pasta begint glutenvrije pasta met goed deeg.



Als je geen tijd hebt om glutenvrij pastadeeg met de hand te maken, kan de Philips Avance Collection Pastamaker dit voor je doen. In slechts 10 minuten heb je glutenvrije pastadeeg. Het leuke van deze pastamaker zijn de verschillende vormschijven waarmee je pastavormen in allerlei kleuren en smaken kunt maken voor allerlei heerlijke gerechten.