Kleurtemperatuur tot 5000 Kelvin



Met een kleurtemperatuur van 5000 kelvin zijn de Philips Xenon WhiteVision gen2-koplampen de perfecte keuze voor bestuurders die een helder witte uitstraling voor hun koplampen wensen. Met dezelfde kleurtemperatuur als LED lampen is Xenon WhiteVision gen2 de ultieme upgrade voor uw xenon koplampen met een heldere, zuiver witte lichtbundel, die door het donker heen straalt. In plaats van u in te spannen om de weg voor u te zien, geniet u van een veiligere en spannendere rit. Met Philips autoverlichting is er geen reden meer om niet 's nachts te rijden.