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Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual Precision NanoTech
Tête de précision flexible à 360°
Guidage actif de la pression et du mouvement
Garantie de 7 ans******
Notre système breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,08 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision maximale qui dure toute la journée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure** pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Conçues pour attraper les poils qui poussent dans différentes directions, les lames NanoTech Dual Precision rotatives à 360° coupent 25 % de poils en plus par passage*. Avec jusqu'à 8 millions de mouvements de coupe par minute, elles assurent précision et efficacité même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
Récompenses
4.4
sur 6
841
Avis
87%
recommandent ce produit
Pinomimi
09/02/2026
België
Acheteur vérifié
Super efficace.
Excellent produit, le meilleur depuis longtemps, et l'application est conforme.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
23/01/2026
België
Acheteur vérifié
Achats rasoir Philips
Très satisfait super très bon achat je recommande .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Coloma
17/01/2026
België
Acheteur vérifié
Ce rasoir possède plusieurs fonctions intéressante
Rasoir bien conçu et de belle présentation. Agréable à utiliser, facile à nettoyer, la charge de la batterie dure longtemps.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au rasoir Philips série 3000
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
Élimine 99,9 % des bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus) sur la surface du rasoir en 10 minutes. Tests effectués par un laboratoire tiers.
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat