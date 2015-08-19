ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un son haute résolution
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution
  • Un son haute résolution

Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

TX1BK/00

3.7
| (9) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
Un son haute résolution
Le Philips TX1 produit un son haute résolution et des basses étendues grâce à ses haut-parleurs haut de gamme et à ses tubes acoustiques ovales. Les embouts adaptables garantissent une écoute immersive, tandis que le câble plat évite les nœuds.
Voir tous les avantages

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Un son haute résolution

  • Noire

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

9

Avis

3
2

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

20/05/2016

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.