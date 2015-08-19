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Arrêté
TX1BK/00
Noire
Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.
3.7
sur 6
9
Avis
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Tek16
20/05/2016
Sverige
Acheteur vérifié
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon