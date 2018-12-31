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  • C'est le moment de vous faire plaisir
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Arrêté

Casque avec Micro

TAUH201WT/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
C'est le moment de vous faire plaisir
Créez votre propre espace. Ce casque supra-aural offre un son net et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine. Le câble plat ne s'emmêle pas. Les coques sont confortables et se replient à plat pour faciliter leur transport.
Voir tous les avantages

C'est le moment de vous faire plaisir

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets aérés

  • Pliage compact

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

Microphone intégré avec suppression d'écho pour un son clair.

Le micro intégré avec suppression d'écho permet de garder un son clair lorsque vous parlez.

Spécificités Techniques

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