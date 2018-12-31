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TAUH201BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets aérés
Pliage compact
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.
Le micro intégré avec suppression d'écho permet de garder un son clair lorsque vous parlez.
Notation globale