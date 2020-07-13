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Arrêté
TAT2205WT/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.
Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.
3.6
sur 6
32
Avis
Majaislief
13/07/2020
België
Genieten van een goed geluid
Handig doosje gevuld met hele goed ear buds ! Eenvoudig in gebruiken en zeer comfortabel
Avantages
Goed geluid
Contre
Onduidelijke gebruiksaanwijzing
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205RD Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
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FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Odin64
13/03/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Gerät mit top klang
Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut
Avantages
Klein und günstig
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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