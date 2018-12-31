Technologie à 4 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.