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Enceinte sans fil

TAS2000B/00

4.8
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
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Noir
Noir
Son et lumière
Profitez de vos soirées en extérieur avec cette enceinte compacte et résistante aux éclaboussures qui vous offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en une seule charge. Les lumières LED mettent l'ambiance, la fonction Bass+ offre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez connecter d'autres enceintes pour un son plus puissant.
Voir tous les avantages

Son et lumière

  • Les LED font leur show

  • Bass+ et Auracast™

  • Autonomie de 20 heures

  • Dragonne et protection contre les éclaboussures

Un son puissant avec des basses étonnamment profondes, quel que soit le volume

Un son puissant avec des basses étonnamment profondes, quel que soit le volume

Cette enceinte portable compacte est pleine d'intensité pour sa taille avec un son riche de 20 W maximum (10 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.

Longue autonomie, rangement facile et ne craint pas une pluie légère

Longue autonomie, rangement facile et ne craint pas une pluie légère

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.

Streaming Bluetooth®, connectivité multipoint, lecture USB

Streaming Bluetooth®, connectivité multipoint, lecture USB

Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour une diffusion fluide. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable ou une clé USB sur le port USB-A de l'enceinte.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

8

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/12/2025

Italia

Italia

Ottimo sound

Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti

Avantages

Sound potente

Contre

Nulla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

12/12/2025

Italia

Italia

Ottimo suono, leggero e semplice da settare

Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-12

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-12

03/12/2025

Italia

Italia

Ottima qualità del suono

La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-03

Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-03

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Mentions légales

  1. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

  2. L'indice de protection IPX5 signifie que l'enceinte est protégée des éclaboussures.