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Enceintes sans fil

Enceintes Bluetooth® (6)

1 - 6 sur 6 résultats
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Enceintes Bluetooth®

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Moving Sound
Enceinte sans fil

TAMS60B/00
  • Son percutant. Look rétro
  • 120W MAX (60W RMS)
  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie
  • Étanche à la poussière et à l’eau IP67
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Moving Sound
Enceinte sans fil

TAMS80B/00
  • Un son percutant. Un look rétro
  • 280 W Max (140 W RMS)
  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie
  • Résistance à la poussière et à l’eau IP67
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Enceinte sans fil

TAS2000B/00
  • Spectacle lumineux LED
  • Bass+ et Auracast™
  • 20 heures d'autonomie
  • Dragonne et résistance aux éclaboussures
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Enceinte sans fil

TAS5000EB/00
  • 70 W max (35 W RMS), Bass+
  • Spectacle lumineux LED et Auracast™
  • 24 heures d’autonomie, batterie externe
  • Batterie interchangeable. IP67
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enceinte portable sans fil

BT3900A/00
  • 4 W, 8 h
  • Grande portée Bluetooth®
  • Étanche, résiste à la poussière
  • Dragonne USB fournie
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Enceinte sans fil

TAS7000EB/00
  • 100 W max (50 W RMS), Bass+
  • Jeu de lumières LED et Auracast™
  • 24 heures d’autonomie, batterie externe
  • Batterie interchangeable. IP67
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