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Nouveau
The Buds
Les couleurs éclatent. La musique vibre. Avec leur look audacieux et leur attitude décontractée, les Buds font durer le plaisir grâce à un son chaleureux et détaillé ainsi qu’à un étui de recharge intelligent et arrondi qui se glisse dans votre poche. Votre journée, vos playlists, votre rythme.
Son percutant. Look rétro
Étui de recharge intelligent
Réduction adaptative du bruit
Jusqu’à 42 heures d’autonomie
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel les bruits extérieurs, y compris celui du vent. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode Awareness laisse à nouveau passer les sons extérieurs. La fonction Quick Awareness amplifie les voix afin que vous puissiez discuter sans retirer vos écouteurs.
Bien plus qu’un simple chargeur, cet étui intelligent vous permet de gérer les appels, la lecture, la réduction du bruit et Auracast™, ou d’activer le mode audio Lo-Fi. Il peut même vous aider à prendre des photos en déclenchant à distance l’appareil photo de votre appareil connecté. Des animations de vinyle, de cassette et d’amplificateur vous permettent de modifier l’apparence de l’écran tactile couleur de 1,47" de l’étui.
Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 10 heures d’autonomie, auxquelles s’ajoutent 32 heures grâce à l’étui de recharge intelligent (lorsque la réduction du bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures, plus 23 heures supplémentaires avec l’étui). Pour un coup de boost rapide, 15 minutes de charge vous offrent 3 heures supplémentaires. L’étui peut être rechargé via USB-C.
4.7
sur 6
13
Avis
100%
recommandent ce produit
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Oui, je recommande ce produit
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Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08