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Casque

Réduction de bruit (18)

1 - 12 sur 18 résultats
Trier:

Réduction de bruit

Casque circum-aural sans fil

TAH7508BK/97
  • Réduction de bruit Pro
  • Casque circum-aural léger
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Jusqu'à 60 h d'autonomie
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Casque circum-aural sans fil

TAH6000BK/00
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Confort circum-aural
  • Réduction adaptative du bruit
  • Jusqu’à 80 heures d’autonomie
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Casque circum-auriculaire sans fil pour enfants

TAK5500AL/00
  • Volume limité à 85 dB
  • Réduction de bruit Pro
  • Partage audio sans fil
  • Résistant et pliable
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  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound
  • Moving Sound

Moving Sound
Écouteurs entièrement sans fil

TAMS3YL/00
  • Son percutant. Look rétro
  • Étui de recharge intelligent
  • Réduction adaptative du bruit
  • Jusqu’à 42 heures d’autonomie
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Écouteurs true wireless

TAT2520BK/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Étui de recharge format poche
  • Jusqu’à 20 heures d’autonomie
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Casque circum-aural sans fil

TAH2500BK/10
  • Réduction du bruit
  • Casque circum-aural léger
  • Son naturel. Basses renforcées
  • Jusqu’à 50 heures d’autonomie
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Casque sans fil

TAH8506BK/00
  • Suppression du bruit Pro
  • Jusqu’à 60 heures de lecture
  • Bluetooth multipoint
  • Commande tactile
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Casque circum-auriculaire

TAH8000EBK/00
  • Son détaillé et naturel
  • Batterie remplaçable
  • Réduction de bruit Pro
  • Jusqu’à 70 heures d’autonomie
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Écouteurs true wireless

TAT6000BK/00
  • Boîtier de charge intelligent
  • Réduction de bruit
  • Technologie à 4 micros
  • Son détaillé et naturel
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
Casque circum-aural sans fil

TAH6509BK/00
  • Réduction de bruit Pro
  • Port circum-aural
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Jusqu'à 70 h d'autonomie
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Nouveau

Écouteurs entièrement sans fil

TAT2600BK/00
  • Petits écouteurs. Confort optimal
  • Réduction active du bruit
  • Technologie à 4 micros
  • Son naturel. Basses dynamiques
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Écouteurs true wireless

TAT2200BK/00
  • Petits écouteurs. Maintien confortable
  • Réduction active du bruit
  • Technologie à 4 micros
  • Son naturel. Basses dynamiques
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