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Arrêté

Casque sans fil

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose

Brillez comme une étoile

Donnez-leur l’envie de bouger grâce à ce casque d’écoute circum-auriculaire cool qui s’illumine. Le volume de ce casque d’écoute sans fil résistant est limité à 85 dB. Un panneau DEL dans l’oreillette permet aux enfants de changer de style grâce aux lumières colorées.

Voir tous les avantages

Brillez comme une étoile

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Autonomie de 20 heures. Pas de fil, pas de câbles emmêlés

En voyage ou pour l’équivalent d’une semaine d’écoute – les enfants adoreront ce casque d’écoute sans fil supra-auriculaire. Ils obtiennent une autonomie de 20 heures en une charge : suffisant pour les divertir pendant quelques jours ou plus.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Oreillettes confortables et serre-tête rembourré. Idéal pour les jeunes oreilles.

Les coussinets doux et le serre-tête rembourré souple offrent du confort aux enfants, qu’ils soient en train d’écouter de la musique ou de regarder leurs YouTubers préférés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Employé Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Avantages

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Contre

Sinceramente nessuo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless

Date d'utilisation 2019-12-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless

Date d'utilisation 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Avantages

pensado para los niños

Contre

un poco más de autonomía

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2019-03-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2019-03-08

04/12/2020

Deutschland

Deutschland

Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...

Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.

Avantages

toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung

Contre

NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Kabellose Kopfhörer

Date d'utilisation 2020-08-04

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Kabellose Kopfhörer

Date d'utilisation 2020-08-04

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