Faites les choses à votre façon

Les enfants peuvent personnaliser ce casque d’écoute circum-auriculaire. Le volume de ce casque d’écoute est limité à 85 dB. Comme il est résistant, les enfants peuvent le lancer dans leur sac à dos. Ils peuvent aussi décorer ses oreillettes avec des autocollants ou leurs propres chefs-d’œuvre!