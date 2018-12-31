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Arrêté

Casque avec micro

TAKH301PK/00

Faites les choses à votre façon

Les enfants peuvent personnaliser ce casque d’écoute circum-auriculaire. Le volume de ce casque d’écoute est limité à 85 dB. Comme il est résistant, les enfants peuvent le lancer dans leur sac à dos. Ils peuvent aussi décorer ses oreillettes avec des autocollants ou leurs propres chefs-d’œuvre!

Voir tous les avantages

Faites les choses à votre façon

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Oreillettes personnalisables. Utilisez des autocollants ou vos propres dessins

Les enfants peuvent personnaliser ce casque d’écoute avec des autocollants, ou même leur dernière œuvre d’art. Le couvercle transparent des oreillettes s’ouvre afin que vous puissiez y glisser un dessin. Trois ensembles d’autocollants et de cartons d’images sont fournis avec le casque d’écoute.

Spécificités Techniques

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