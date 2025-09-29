Die Kopfhörer sind für unseren 2 Jährigen perfekt. Angeschafft haben wir diese, um demnächst eine längere Flugreise mit ihm zu machen und ihn während des Flugs mit Toni Box und TipToi Stift beschäftigen zu können. Um dies ausreichend vorzubereiten haben wir die Kopfhörer zwei Monate im Voraus gekauft und sind begeistert. Unser Sohn nimmt die Kopfhörer super an, sie sitzen hervorragend auf dem kleinen Kopf und auch die Bedienung ist für uns super einfach. Entweder kann ich sie per Bluetooth verbinden oder aber sogar per Klinkenkabel. Das funktioniert ohne große Probleme und geht mühelos. Unser Sohn findet es großartig und kann sich mit seinem TipToi Stift hervorragend beschäftigen. Ein Segen für das restliche Flugzeug, hoffen wir :-) Klare Kaufempfehlung, auch wenn ich 2 Kleinigkeiten zu bemängeln habe 1. Es fehlt ein Klinkenkabel. Dieses muss ich mir selbst besorgen 2. Es fehlt eine Aufbewahrung. Da gibt es bei Mitbewerbern zum halben Preis schon eine Box dazu. Würde ich auch hier erwarten. Ansonsten Qualität und Leistung überzeugen!