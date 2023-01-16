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Arrêté
TAK4607GY/00
La solution parfaite pour jouer
Ce casque sans fil open-ear permet à vos enfants de tout entendre. Vous pouvez limiter le temps d'écoute et le volume depuis l'application Philips. Grâce à son maintien sûr et ajusté ainsi qu'à son arceau ajustable, ce casque accompagne la croissance de votre enfant et ne tombera pas lorsqu'il joue !
Casque sans fil open-ear
Conduction osseuse
Contrôle parental via une application
Protection contre l'eau IPX5
Les enfants ont toujours la bougeotte ! Les coques de ce casque léger se placent juste devant les oreilles de vos enfants, pour un maintien sûr et confortable, qu'ils jouent, suivent une classe en ligne ou écoutent de la musique.
Ce casque utilise une technologie de conduction osseuse pour permettre à vos enfants d'entendre leur musique, leurs classes ou leurs jeux. Les coques du casque se placent devant les oreilles pour que vos enfants puissent entendre tout ce qui se passe autour d'eux.
Limitez facilement le volume et le temps d'utilisation depuis l'application Philips. Le niveau de décibels du casque est limité à 85 dB, mais il peut être réglé plus bas pour les oreilles plus sensibles. Réglez le temps d'utilisation par jour ou par semaine et une invite vocale avertira vos enfants lorsque le temps est écoulé !
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Avantages
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Contre
Weinig varianten qua kleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2021-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2021-12-16
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
Volume limité à < 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.