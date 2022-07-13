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TAK4206PK/00
Un style audacieux
Laissez-les exprimer leur style avec ce casque supra-aural robuste et flexible ! Les coques sont dotées d'inserts lumineux colorés, tandis que le volume est limité à 85 dB. Les parents peuvent contrôler le volume et le temps d'utilisation via l'application Philips Headphones.
Casque supra-aural sans fil
Coques lumineuses
Contrôle parental via une application
Volume limité < 85 dB
En voyage, pour s'amuser ou pour faire leurs devoirs, les enfants adoreront ce casque supra-aural sans fil ! Une charge complète prend 2 heures et procure 28 heures d'autonomie. Une charge de 15 minutes apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.
Spécialement conçu pour préserver les jeunes oreilles, ce casque est doté de haut-parleurs de 32 mm plafonnés à 85 dB. Les parents peuvent également définir des plafonds pour le volume et le temps d'utilisation dans l'application Philips Headphones. Détendez-vous pendant qu'ils s'amusent.
Les coques sont équipées d'inserts lumineux, pour un style encore plus ludique. Vous avez le choix entre quatre options : lumières rouges, vertes ou bleues, ou encore le mélange des trois ! Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la coque pour parcourir les options lumineuses.
3.6
sur 6
20
Avis
Maverick19
13/07/2022
Deutschland
Verdienter Testsieger
Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.
Avantages
Sound, Safety, Komfort
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2022-06-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Date d'utilisation 2022-06-13
15/05/2024
Nederland
Employé Philips
Acheteur vérifié
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2022-05-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Avantages
Veilig, prima geluid
Cet avis concerne le produit TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2022-11-13
Cet avis concerne le produit TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Date d'utilisation 2022-11-13
Volume limité à < 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.