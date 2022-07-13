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Casque supra-aural sans fil pour les enfants

TAK4206PK/00

3.6

| (20) Avis

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose

Un style audacieux

Laissez-les exprimer leur style avec ce casque supra-aural robuste et flexible ! Les coques sont dotées d'inserts lumineux colorés, tandis que le volume est limité à 85 dB. Les parents peuvent contrôler le volume et le temps d'utilisation via l'application Philips Headphones.

Voir tous les avantages

Un style audacieux

  • Casque supra-aural sans fil

  • Coques lumineuses

  • Contrôle parental via une application

  • Volume limité < 85 dB

Pas de câbles, pas de nœuds. 28 heures d'autonomie.

Pas de câbles, pas de nœuds. 28 heures d'autonomie.

En voyage, pour s'amuser ou pour faire leurs devoirs, les enfants adoreront ce casque supra-aural sans fil ! Une charge complète prend 2 heures et procure 28 heures d'autonomie. Une charge de 15 minutes apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.

Toujours sûr, toujours amusant. Contrôle parental.

Spécialement conçu pour préserver les jeunes oreilles, ce casque est doté de haut-parleurs de 32 mm plafonnés à 85 dB. Les parents peuvent également définir des plafonds pour le volume et le temps d'utilisation dans l'application Philips Headphones. Détendez-vous pendant qu'ils s'amusent.

Inserts lumineux colorés et ludiques sur les coques

Inserts lumineux colorés et ludiques sur les coques

Les coques sont équipées d'inserts lumineux, pour un style encore plus ludique. Vous avez le choix entre quatre options : lumières rouges, vertes ou bleues, ou encore le mélange des trois ! Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la coque pour parcourir les options lumineuses.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

20

Avis

13/07/2022

Deutschland

Deutschland

Verdienter Testsieger

Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.

Avantages

Sound, Safety, Komfort

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2022-06-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Date d'utilisation 2022-06-13

15/05/2024

Nederland

Nederland

Employé Philips

Acheteur vérifié

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2022-05-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Avantages

Veilig, prima geluid

Cet avis concerne le produit TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2022-11-13

Cet avis concerne le produit TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2022-11-13

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  1. Volume limité à < 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.

  2. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.