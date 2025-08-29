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Disponible à partir
Casque supra-aural sans fil
Volume limité à 85 dB
Éclairage LED. Partage audio
Durable et pliable
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant qu'ils font leurs devoirs. Dans des environnements bruyants hors de la maison, les parents peuvent utiliser l'application Philips Headphones pour limiter le volume à 85 dB.*
Les grands boutons de contrôle ronds situés en bas des coques facilitent l'utilisation de ce casque par des enfants. Les coques sont d'ailleurs plus petites et dotées de coussins doux pour offrir un confort optimal. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.
Les LED colorées intégrées aux coques et le design multicolore ajoutent une touche lumineuse et unique au casque. Réglables sur plusieurs couleurs, elles permettent aux enfants d'afficher leur propre style.
Récompenses
4.6
sur 6
24
Avis
94%
recommandent ce produit
Karo2190
29/08/2025
Deutschland
tolles Produkt
Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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Baicoo
07/08/2025
Deutschland
Top
Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören
Avantages
Einfache Handhabung
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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Deea35
21/07/2025
Deutschland
Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!
Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Volume limité à 75 dB en mode normal et 85 dB en mode déplacements conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.