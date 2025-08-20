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TAK2000BL/00
Disponible à partir
Casque filaire supra-aural
Volume limité à 85 dB
Personnalisable. Partage audio
Durable et pliable
Pensé pour protéger les jeunes oreilles, ce casque limite le volume à 85 dB. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : peu importe ce qu'ils écoutent, le son ne sera jamais trop fort.
Ce casque léger est doté de coques réduites et de coussinets doux, confortables pour les enfants. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.
Le design multicolore rend ce casque amusant et unique. Les enfants peuvent même le personnaliser avec leurs propres œuvres d'art ! Soulevez simplement la fenêtre transparente des coques, ajoutez leurs dessins ou peintures, puis refermez.
4.7
sur 6
23
Avis
94%
recommandent ce produit
Kathi L
20/08/2025
Deutschland
Tolle Kopfhörer
Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.
Avantages
Rundumpaket ohne Schnickschnack, tolles Design, robust, gute Anschlüsse, guter Klang
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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Esdiko
11/08/2025
Deutschland
Rundum zufrieden
Wir haben die Kopfhörer für unsere fast 3 jährige Tochter gekauft und sind super zufrieden mit ihnen. Der Klang ist gut und die maximale Lautstärke passend. Die Größe passt in kleinster Einstellung genau auf ihren Kopf. Die selbst gestaltbaren Ohrteile begeistern sie natürlich. Der Klinken-Anschluss inkl. USB-C Adapter sind sehr praktisch und so überall nutzbar.
Avantages
Schön und praktisch, guter Klang
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Tinchen7485
23/07/2025
Deutschland
Tolles Produkt
Wir durften die on-Ear-Kophörer für Kinder testen und wir würden diese ohne Bedenken weiterempfehlen. Diese sind auch preisgünstig. Dieser kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer ist speziell für Kinder konzipiert. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht, drehbare Ohrmuscheln und eine integrierte Lautstärkebegrenzung für sicheres Hören. Ideal für unterwegs dank faltbarem Design und verstellbarem Bügel.
Avantages
TOP Produkt
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.