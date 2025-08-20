Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.