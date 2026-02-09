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TAH8000EWT/00
Un son naturel et détaillé
Batterie remplaçable
Réduction de bruit Pro
Jusqu'à 70 h d'autonomie
Les haut-parleurs de 40 mm recouverts de soie restituent un son détaillé et la fonction Dynamic Bass vous offre des basses riches et puissantes, même à faible volume. Les codecs LDAC et LC3 sont pris en charge pour un streaming haute résolution et vous pouvez profiter d'une écoute filaire via USB-C. De plus, vous pouvez activer Spatial Audio dans notre application pour une expérience d'écoute encore plus immersive.
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Lorsque vous téléphonez, les microphones dédiés s'associent à un algorithme de réduction du bruit pour capter clairement votre voix et réduire le bruit de fond. Même dans une rue très fréquentée par une journée très venteuse, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.
4.0
sur 6
15
Avis
82%
recommandent ce produit
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Avantages
Qualité de son
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8000EWT Casque circum-aural
Oui, je recommande ce produit
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Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Avantages
Prix, esthétique, son, confort
Contre
Changement des coussinets impossible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8000EWT Casque circum-aural
Oui, je recommande ce produit
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Clemclem07
19/01/2026
France
Simple et performant
D'un point de vue confort : le casque est agréable à porter. Les coussinets englobent bien les oreilles et ne compriment pas trop, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est suffisamment rembourré pour ne pas être gênant . Le casque est léger et permet une utilisation même avec des lunettes de vue, sans que cela ne comprime trop. D’un point de vue sonore : son est clair et équilibré. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, les voix sont bien mises en avant et les aigus restent agréables sans être agressifs. la réduction de bruit en bien est super : elle permet d’atténuer le trafic, environnement, et conversation lors des transports en commun et ainsi une vraie immersion. La connexion Bluetooth se fait rapidement et sans problème particulier avec le téléphone, et la batterie. Quant à elle tient plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargé ce qui est un très bon point . Le design blanc et sobre et élégant. C’est un casque simple qui remplit toutes ses fonctions, et reste ainsi dans une gamme abordable avec un rapport qualité prix parfait. Je recommande pour un usage au quotidien simple et performant.
Avantages
Efficace, performant, élégant, réduction de bruit
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8000EWT Casque circum-aural
Oui, je recommande ce produit
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