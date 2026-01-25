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Arrêté

FidelioCasque True Wireless

T1BK/00

4.1
| (34) Avis | 80% recommandent ce produit

1 récompense

Disponible à partir

Blanche
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Noire
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Conçu pour les déplacements.
Laissez-vous porter par la musique. Le son ample et précis de ce casque haut de gamme True Wireless vous plonge au cœur de la musique. L'immersion est totale où que vous soyez grâce à notre meilleure réduction du bruit et à un maintien sûr et confortable.
Voir tous les avantages

Conçu pour les déplacements.

  • Son Fidelio naturel

  • Réduction de bruit Pro+

  • Réduction du bruit

  • Maintien universel haut de gamme

Philips Fidelio. Un son riche et naturel.

Philips Fidelio. Un son riche et naturel.

Qu'il s'agisse d'EDM ou de rock, de classique ou de hip-hop, ce casque de qualité audiophile vous permet d'entendre vos morceaux comme si vous étiez dans le studio. Les haut-parleurs à armature équilibrée révèlent des aigus scintillants et des voix d'une richesse naturelle. Les haut-parleurs dynamiques produisent des basses profondes et précises ainsi que des textures instrumentales somptueuses.

L'immersion en tout lieu. Réduction de bruit Pro+.

L'immersion en tout lieu. Réduction de bruit Pro+.

Où que vous soyez, ce casque sans fil crée un espace d'écoute idéal. La réduction de bruit hybride bloque les sons indésirables grâce à un équipement de pointe et à un traitement audio avancé. Les embouts en mousse Comply réducteurs de bruit complètent la sensation d'immersion en permettant un maintien sûr et confortable.

Plus de musique. Jusqu'à 48 h d'autonomie avec le boîtier de charge

Lorsque ces écouteurs et le boîtier sont entièrement chargés, vous disposez de plus d'une journée d'autonomie dans votre poche pour vos déplacements. De plus, la musique s'interrompt si vous retirez un écouteur, afin que vous ne manquiez jamais une seule note. Le boîtier peut être chargé sans fil.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3112060

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

34

Avis

80%

recommandent ce produit

25/01/2026

Deutschland

Deutschland

Einer der besten InEars Ever

Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars

Avantages

Unzählig viele

Contre

Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer

28/03/2023

Deutschland

Deutschland

Top! Einfach empfehlenswert!

Vor knapp zwei Wochen habe ich die Philips Kopfhörer bekommen. Ich trage sie zuhause und beim Laufen. Schnell mit dem Handy oder der Anlage verbunden, kann das Klangerlebnis beginnen. Auch bei schlechtem Wetter mit Wind ( wie es bei uns häufig der Fall ist). Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig. Wer Wert auf Qualität und guten Klang legt, dem kann ich sie wärmstens empfehlen!! Keine störenden Kabel mehr!! Das Leben kann so einfach und bequem sein, ohne auf guten Klang zu verzichten. Davon war ich am meisten positiv überrascht. Negatives gibt es von meiner Seite nichts zu berichten. Selbst als Laie waren die Kopfhörer problemlos schnell im Einsatz und ich nutze sie fast täglich. Einmal Philips, immer Philips!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer

27/03/2023

Deutschland

Deutschland

Toller Klang

Gleich der erste Eindruck der Verpackung und der Lade-/Aufbewahrungsbox ist super: sehr hochwertig und toll verarbeitet. Mitgeliefert werden ein Ladekabel und eine Auswahl an verschiedenen Aufsätze. Besonders gut gefallen mir die Aufsätze aus Schaumstoff, die sich bei mir perfekt dem Ohr anpassen. Das Wichtigste: der Klang ist einfach hervorragend. Auch die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut. Ich sehe nur in einem Punkt Verbesserungspotenzial: die Bedienungsanleitung. Ich bin ein technischer Laie und es sind meine ersten Wireless Kopfhörer. Ich war also auf die Bedienungsanleitung angewiesen. Diese besteht aber nur aus wenigen Piktogrammen ohne Text und war für mich kaum verständlich. Mithilfe der etwas ausführlicheren Anleitung, die man im Web findet, habe ich es dann hinbekommen. Aber es hat einige Nerven gekostet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer

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